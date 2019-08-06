Стартовали работы по организации маршрута от ТПУ «Ховрино» в Западное Дегунино

В рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности транспортно-пересадочного узла «Ховрино» начались работы по обустройству маршрута в Западное Дегунино протяженностью 1,2 километра. Как рассказал во вторник, 6 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы проводятся по просьбе местных жителей. Они просили благоустроить территорию и организовать удобный маршрут до метро.

— В настоящее время рабочие приступили к подготовительным работам по организации маршрута от улиц Базовская и Новая до улицы Маршала Федоренко, — сообщил заммэра.

В рамках благоустройства территории специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы оборудуют тротуары с покрытием из асфальтобетона. Проезжую часть приведут в порядок и заменят ее покрытие.

Дорога до метро станет безопасной и хорошо освещенной. Для этого проложат кабельную линию в подземном исполнении, а затем установят порядка 100 фонарей с энергосберегающими лампами.

— Дорога от жилых домов до станции метро «Ховрино» имеет разноуровневый рельеф, поэтому для удобства горожан здесь будет оборудовано 5 лестничных сходов, — отметил Петр Бирюков.

Кроме того, в рамках комплексного благоустройства маршрута до ТПУ «Ховрино» разобьют газоны, а осенью высадят более 260 деревьев и 2100 кустарников.

— Полностью завершить работы планируется в 2020 году, — уточнили в комплексе городского хозяйства.

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