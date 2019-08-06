Семинары для родителей пройдут в центре «Моя карьера»

Тысячи детей с 1 сентября впервые пойдут в школу или детский сад. Для многих из них это связано со стрессом. О том, как помочь детям справиться с эмоциональной нагрузкой, родителям во время двух семинаров в центре занятости «Моя карьера» расскажут психологи.

— Наши семинары помогут родителям гармонизировать отношения с детьми отношения, снять барьеры, препятствующие активной социализации ребенка, а также повысить его внутреннюю мотивацию к занятости и успешному взаимодействию со сверстниками, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Первый семинар, «Адаптация ребенка в детском саду», состоится 7 августа. Профессионалы расскажут родителям, как вести себя так, чтобы ребенок чувствовал поддержку, а также помогут составить список вопросов для обсуждения с воспитателем. Участники семинара смогут задать психологам интересующие их вопросы.

На встрече «Первый раз в первый класс», которая пройдет 14 августа, родителям помогут разобраться в индивидуальных особенностях детей, их степени взаимодействия со сверстниками и навыках коммуникабельности. Психологи расскажут, как в этот непростой период создать для ребенка наиболее комфортные условия.

Все семинары являются бесплатными, для участия в них требуется предварительная регистрация, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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