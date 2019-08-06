Детский палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за антисанитарии
Детский палаточный лагерь в Бурятии на берегу Байкала закрыли на 90 дней из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в управлении судебных приставов республики.
На территории палаточного лагеря отсутствовала бутилированная вода для приготовления еды. Кроме того, две армейские палатки были непрочными и промокаемыми, не имели плотно закрывающихся дверей и сеток от насекомых. Из-за недостаточного количества холодильников продукты хранились с нарушениями.
По словам начальника Прибайкальского районного отдела управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Бурятии Саяны Будаевой, дети отправлены домой. В ближайшее время все имущество будет вывезено с территории палаточного лагеря, передает РИА Новости.
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