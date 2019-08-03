СК проведет проверку после отравления детей в подмосковном лагере
Сотрудники Следственного комитета проводят проверку после сообщения о пищевом отравлении детей в лагере отдыха в Московской области.
Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте Следственного комитета России по Московской области.
Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что семь детей доставили в подмосковную Коломенскую больницу из детского лагеря отдыха. Медики диагностировали у пострадавших кишечную инфекцию. Всего за медицинской помощью обратились десять детей и один взрослый. Состояние пострадавших детей удовлетворительное.
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