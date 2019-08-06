Электробусы в Москве вышли на двенадцатый маршрут
Столичные электробусы вышли на новый, двенадцатый маршрут № т56, связывающий Белорусский вокзал и Дмитровский район. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Маршрут т56 проходит по Дмитровскому и Коровинскому шоссе от Базовской улицы, следует через Бутырскую улицу и улицу Бутырский вал до площади Тверской Заставы.
Впервые электрические автобусы появились на столичных улицах в сентябре прошлого года. На сегодняшний день в городе работают более 170 электробусов, которыми ежедневно пользуются около 80 тысяч пассажиров.
Современный транспорт вмещает 85 пассажиров, в нем расположено от 30 мест для сидения. Электробусы оборудованы всем необходимым для проезда пассажиров, в том числе маломобильных.
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