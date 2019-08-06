Запись питомца к ветеринару стала доступна в приложении «Госуслуги Москвы»
С помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» теперь можно записать домашнее животное на прием к ветеринару. Благодаря электронной записи можно не только попасть на прием в клинику, но и вызвать врача-специалиста на дом.
— Услугой могут воспользоваться владельцы не только кошек и собак, но и рыб, рептилий, кроликов, попугаев и других домашних любимцев, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.
Запись доступна в любую из 27 государственных ветеринарных клиник Москвы. Ветеринары общей практики, работающие в них, способны принять самых разных пациентов. Благодаря записи через мобильное приложение можно заранее спланировать посещение и сэкономить время.
Подчеркивается, что информация о записи в ветеринарную клинику придет на электронную почту заявителя. В случае необходимости можно отменить или перенести запись, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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