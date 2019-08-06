«Росконтроль» назвал лучшие образцы ряженки
Специалисты «Росконтроля» изучили в лаборатории ряженку с массовой долей жира 4 процента брендов «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка/Из Вологды», «Большая кружка», «Козельская» и «Ряженка из молока нашей дойки».
Эксперты проверили вкус, цвет и запах продукта. Цвет ряженки должен быть светло-кремовым и равномерно окрашенным. Этому требованию соответствуют все образцы.
Слегка кисловатый вкус оказался у торговых марок «Коровка из Кореновки» и «Белый город». Кисломолочные вкус и запах у всех образцов, кроме «Большой кружки», достаточно выражены. В бренде «Козельская» обнаружили газообразования. В связи с этим торговая марка внесена в список товаров с замечаниями.
«Ряженка из молока нашей дойки» не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В ней выявлены бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей и плесени. Бренд попал в черный список.
Таким образом, только четыре продукта прошли тестирование и не получили никаких замечаний. Это «Вкуснотеево», «Белый город», «Вологжанка/Из Вологды» и «Большая кружка», сообщили на сайте «Росконтроля».
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