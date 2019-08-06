Работы по устройству новой хоккейной коробки и павильона стартовали в парке «Дубки»
На территории парка «Дубки» на севере Москвы стартовали работы по устройству многофункционального павильона и новой хоккейной коробки. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.
— Сейчас проводятся основные земляные работы - подготавливается площадка под новую хоккейную коробку. Затем послойно уложат основание - песчаное, гравийное и бетонное. После приступят к монтажу трубок охлаждения нового ледового поля и зальют финишное бетонное основание, — указано в сообщении пресс-службы.
В многофункциональном павильоне, площадь которого составит более 100 квадратных метров, будут расположены техническое помещение, комната матери и ребенка, раздевалка, администрация, серверная и туалеты.
Кроме того, возле хоккейной коробки будет обустроена площадка для игры в пинг-понг площадью 450 квадратных метров. На ней появятся три стола для игры в настольный теннис, передает Агентство городских новостей «Москва».
В парке «Дубки» будут созданы все условия для досуга разных групп населения. Планируется, что работы будут завершены уже в текущем году.
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