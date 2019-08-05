Территория вокруг Политехнического музея станет открытым общественным пространством

Масштабный проект обновления Политеха длится уже пять лет. В ежедневном режиме порядка двух тысяч человек занимаются восстановлением исторического великолепия здания музея и внедрением в него современных технологий. В настоящее время на открывшемся северном фасаде восстановили исторический горельеф с изображением Георгия Победоносца, утерянный в 1930-е годы.

— Фасад обработан специальными материалами, чтобы в погодные условия он сохранился на долгие годы. Здесь были полностью заменены оконные блоки, восстановлена кирпичная кладка, сделаны отливы, кровля, — рассказал руководитель строительных работ АО «Политехстрой» Юрий Государев.

Также отреставрированы элементы монументальной живописи — фасадные панно «Пахарь», «Рабочая семья», «В кузнице», объединенные в триптих «Аллегория хозяйственного труда». Работы на фасадах Политехнического музея были начаты летом 2014 года. Основной объем восстановительных и реставрационных работ был завершен за три года: отреставрирована кирпичная кладка стен, оконных и дверных проемов. Кроме того, покрыты металлом подоконники и междуэтажные карнизы, воссозданы оконные и дверные блоки, восстановлены элементы лепного декора.

«ВМ» первой выяснила, когда планируется завершить работы в пешеходном пространстве под историческим зданием музея. В столичном Стройкомплексе нашему изданию сообщили, что «Музейный парк» около Политехнического музея откроется во вторые выходные сентября.

Как рассказали в ведомстве, территория вокруг музея превратилась в открытое общественное пространство.

— Верхний и нижний уровни пешеходной зоны связаны с амфитеатром и пешеходными мостами, малыми архитектурными формами, зелеными насаждениями. Скверы у выходов из метро соединяют бывший подвальный уровень музея и город, образуя новый пешеходный маршрут, — отметили в Стройкомплексе города.

Завершено строительство парка-амфитеатра на открытом воздухе, который станет продолжением пространств внутри здания. Эта зона соединила новое пешеходное пространство в подземном уровне и сквер рядом с Лубянской площадью. Подземная улица также не осталась без озеленения: на террасированном откосе разбит вертикальный сад из специально подобранных растений.

Проект открытого общественного пространства, которое соединит музей с другими городскими объектами Фото: Москомархитектура

— Эта улица идет параллельно фасаду музея, и в нее выходят открытые аркады его цокольного этажа, — пояснили в Стройкомплексе города.

Кроме того, до конца года завершится сборка светопрозрачных куполов над Северным и Южным дворами здания.

Также на завершающей стадии находится работа над наполнением Политехнического музея. Уже утверждена научная концепция, в разработке — постоянная и временные экспозиции, образовательная и другие программы. Новый Политех призван стать музеем для всех, поэтому экспозиции и программы разрабатываются таким образом, чтобы быть доступными для каждого посетителя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, жизнь которого чрезвычайно насыщена разнообразными культурными событиями. Всего в столице действуют более 10 тысяч федеральных, городских, общественных и частных организаций культуры, а также многочисленные небольшие коммерческие и общественные клубы, студии, кружки по интересам. Ежегодно мы отмечаем рост количества посещений учреждений культуры. Если взять посетителей всех музеев Москвы и поделить на количество времени работы этих учреждений, получится, что каждую секунду четыре человека заходят в музей. Я понимаю, что это достаточно условный подсчет, но это показывает, насколько востребована музейная среда сегодня среди жителей города и гостей столицы.

СПРАВКА

Здание Политехнического музея было построено в конце позапрошлого столетия, это событие было приурочено к 200-летию со дня рождения Петра I. Но в инженерном плане к началу XXI века оно полностью устарело: здесь не было даже систем вентиляции и центрального отопления. После реконструкции площадь Политеха увеличится с 32 до 48 тысяч квадратных метров. Это стало возможным благодаря перемещению инженерных коммуникаций и строительству новых подземных этажей.

Читайте также: Дом Наркомфина постепенно приобретает исторический облик