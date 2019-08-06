Более 10 остановочных пунктов разместят на Рижском направлении МЦД
На Рижском направлении МЦД-2 Нахабино — Подольск будет размещено 11 остановочных пунктов. Два из них — «Марьина роща» и «Щукинская» — появятся впервые. Соответствующую информацию предоставил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
— Основная задача той документации, которая сейчас разрабатывается, — учесть развитие города и заложить остановочные пункты так, чтобы было удобно людям, — отметил он.
Одним из знаковых мест станет остановочный пункт «Дмитровская», на котором пересекаются МЦД-1 и МЦД-2. На этой станции планируется сдвижка платформы. Также большие работы запланированы на перегоне между «Курской» и «Каланчевской», проинформировали в пресс-службе Москомархитектуры.
Московские центральные диаметры являются масштабным столичным проектом, сравнимым со строительством первых линий метрополитена в 1935 году. Станция «Рижская» станет одной из ключевых точек МЦД.
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