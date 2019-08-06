Роспотребнадзор рассказал, как выбрать спелую дыню
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать спелую дыню. На кожуре плода не должно быть пятен.
Чтобы проверить спелость дыни, нужно слегка ударить по ней рукой. Если раздастся глухой звук, то плод зрелый, а если звонкий, то немного хрустящий. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, значит он недоспелый.
Роспотребнадзор напомнил, что покупать дыню лучше в супермаркете или на официальном рынке. В соответствии с требованиями санитарных правил, дыни должны лежать на специальном поддоне.
Плод не стоит употреблять с кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем. Дыня является тяжелым для пищеварительного тракта продуктом. Лучше всего ее есть в промежутках между приемами пищи и не на голодный желудок.
Дыню не стоит хранить при комнатной температуре в разрезанном или недоеденном виде. Не рекомендуется употреблять продукт людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни и беременным женщинам, передает агентство городских новостей «Москва».
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