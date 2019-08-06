Капитальный ремонт дома 1961 года постройки проведут в Пресненском районе
Специалисты подрядной организации отремонтируют дом 1961 года постройки в Пресненском районе. Об этом сообщили в столичном Комитете по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Здание расположено по адресу: улица Дружинниковская, дом 11а.
— Мосгосэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» в Пресненском районе, — уточнила руководитель ведомства Анна Яковлева.
В рамках капитального ремонта специалисты подрядной организации покрасят стены, приведут в порядок фасады. Запланированы облицовка цоколя плиткой и восстановление стенок парапета входных групп.
Также пройдет восстановительный ремонт в зоне замены коммуникаций во всем здании, сообщили на официальном сайте агентства городских новостей «Москва».
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