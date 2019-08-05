Эксперты рассказали, какие рабочие профессии самые востребованные в Москве

Так повелось, что выбор профессии в нашей стране принимается либо с оглядкой на прошлое, по инерции, либо с расчетом на будущее, перспективы рынка. При этом все успешно забывают о насущных потребностях.

Эта ситуация порождает несколько парадоксов. К примеру, если открыть «Атлас новых профессий», составленный Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково», и перейти к главе «Профессии-пенсионеры», можно найти там такие специальности, как лифтер, шахтер, машинист товарного поезда.

В силу автоматизации процессов многие рабочие специальности действительно находятся на грани вымирания. В девяностые годы рынок труда наводнили юристы и экономисты, большинство из которых сегодня с трудом могут мотивировать свой выбор. Тем не менее они задали тенденцию, шаблон мышления: высшее образование необходимо, работать руками — это только на крайний случай.

Но что происходит на рынке труда на самом деле? Обратимся к исследованию одной из крупнейших компаний по подбору персонала. Смотрим рейтинг самых востребованных рабочих специальностей — и видим там вовсе не оператора станка с ЧПУ, а грузчика, слесаря, электромонтажника, сборщика корпусной мебели.

— Самое большое преимущество для тех, кто сегодня выбирает рабочую профессию, — это однозначно востребованность на рынке труда, — считает карьерный консультант Ирина Захарова. — Если говорить о ценности и стабильности, они, несомненно, присутствуют. Однако речь идет о тяжелом физическом труде, и здесь пересекаются вопросы престижа и функционала.

Какие гарантии

Ежегодно московские колледжи выпускают более 30 тысяч специалистов разных профилей. Заместитель председателя Московской федерации профсоюзов, член оргкомитета конкурса «Московские мастера» Сергей Чиннов заверяет, что, согласно решению Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, каждому выпускнику колледжа гарантировано одно рабочее место.

В некоторых колледжах наблюдается действительно серьезная конкуренция. К примеру, в Колледже связи № 54 имени Вострухина конкурс в среднем составляет девять человек на место.

— Наши профессии — это кабельщик-спайщик, специалист по работе с оптоволокном, программист, техник по защите информации. Политика в сфере образования позволяет переломить тот стереотип, что в колледж идут лишь те, кто не поступил в вуз, — говорит заместитель директора Колледжа связи № 54 имени Вострухина Артем Апель.

Один из ведущих корейских производителей электроники и бытовой техники открыл на базе колледжа технический образовательный центр, в котором студенты проходят практику.

— Там есть и лаборатории, и мастерские. Наш партнер заинтересован в том, чтобы студенты изучали его технику. Таким образом, мы готовим специалистов, которые сразу могли бы работать в сервисных центрах, — говорит Артем Апель.

Еще один интересный пример образовательного учреждения, наладившего систему гарантированного трудоустройства талантливых и трудолюбивых студентов, — Московский государственный образовательный комплекс.

— В образовательном комплексе созданы кафедры на базе предприятий. Мы готовим специалистов конкретно под предприятия, уже действует восемь кафедр, заключаются отложенные трудовые договоры, — рассказала заместитель директора Московского государственного образовательного комплекса Татьяна Морикова.

Цена статуса

Кадровый дефицит возникает из-за того, что молодые люди не идут в ту или иную профессию. Не идут они туда не только потому, что это не модно, не престижно, но и из-за низкого (в общей массе) уровня оплаты труда. Работодатель нуждается в кадрах, которым предлагает невысокую зарплату, поэтому к нему никто не идет, — замкнутый круг.

Однако, если обратиться к вышеупомянутому исследованию, можно увидеть, что диапазон зарплат слесаря в зависимости от региона и организации от 30 до 90 тысяч рублей. Верхняя планка зарплаты электрика — 80 тысяч рублей.

Есть на рынке предложения для сборщиков мебели с зарплатой 96 тысяч рублей.

Но много ли сантехников, которые с гордостью говорят о своей профессии, многие ли хвастаются ею?

— Вопрос в том, сколько вы получаете, — считает член совета Московского отделения «Опоры России» Юрий Савелов. — Если вы сборщик мебели и получаете 200 тысяч рублей в месяц, ваша профессия автоматически становится уважаемой. А когда вы получаете 30 тысяч — это уже другой разговор.

Все ли так однозначно? Настоящие профессионалы с золотыми руками во все времена и во всех отраслях были нарасхват и получали хорошие деньги, однако нельзя сказать, что своим примером они способны массово изменить ситуацию и подвигнуть молодых людей, стоящих на распутье, идти в рабочие профессии.

— Престиж определяет возможность развития, возможность работать на производстве с высоким потенциалом для развития. Речь о социальных лифтах. Не должно быть так, что человек, пошедший в рабочую профессию, оказывается «прибитым к ней гвоздем», — считает Ирина Захарова.

Любимое дело

Фактор престижа, как ни крути, напрямую влияет на обеспеченность кадрами. Сегодня представления о тех или иных рабочих профессиях у молодежи зачастую искаженные. В этом, по мнению экспертов, и заключается главная недоработка — недостаток информирования.

Безусловно, чемпионаты профессионального мастерства вносят свою лепту в создание позитивного имиджа профессий. Победители WorldSkills, помимо денежной премии, зачастую сразу же получают выгодное предложение от работодателя. Да и практический этап чемпионата представляет собой впечатляющее шоу.

Но победители — это единичные кадры, а на площадках для практического этапа нет трибун с болельщиками.

— Если мы спросим у молодых людей на улице, знают ли они про чемпионаты профессионального мастерства, немногие ответят утвердительно. Я постоянно смотрю деловые каналы, при этом если бы целенаправленно не искала информацию о WorldSkills, то, может быть, никогда об этом и не узнала, — говорит Ирина Захарова.

Артем Апель также придерживается мнения, что нужно в первую очередь достучаться до души.

— Было много хороших советских фильмов: «Девчата», «Весна на Заречной улице» и другие. Они популяризировали рабочие профессии. Но тогда была другая эпоха, сегодня нужно использовать современные средства: соцсети, видеохостинги. Тогда можно будет достучаться до поколения, — считает Апель.

Интересное мнение высказал Юрий Савелов: счастливую жизнь можно прожить и без высшего образования.

По его мнению, счастливый работник — это тот, кто на работу идет как на праздник и возвращается с нее тоже в праздничном расположении духа. Зарплата, по словам Савелова, сама найдет своего профессионала, а от работника требуется в первую очередь любить дело, которым он занимается.

Профессии будущего

«Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и специальностей на ближайшие 15–20 лет. Полистав его, можно сделать вывод, что цифровизация и автоматизация — это основная причина как появления новых профессий, так и исчезновения старых.

К примеру, перспективной профессией в медицине составители атласа считают ИТ-медика, специалиста с знанием информационных технологий, создающего и управляющего физиологическими базами данных. Схожая специальность — сетевой врач, медик, способный поставить диагноз в онлайн-режиме.

Сегодня уже тяжело спорить с тем, что транспорт когда-нибудь станет беспилотным. Потому перспективными профессиями в этой отрасли станут оператор автоматизированных транспортных систем, строитель умных дорог, архитектор интеллектуальных систем управления.

В сфере строительства, как считают авторы атласа, понадобятся архитекторы «энергонулевых» (полностью автономных в плане энергетики) домов, проектировщики инфраструктуры умного дома.

Как это ни печально, некоторые профессии канут в Лету, и тенденции к этому заметны уже сегодня. Согласно прогнозу, в перечень устаревающих интеллектуальных профессий попали стенографисты, библиотекари, турагенты, нотариусы и даже журналисты. Хотя, что касается последних, речь идет в первую очередь о работниках печатных изданий.

К рабочим профессиям, находящимся на грани исчезновения, атлас относит водителей такси, инспекторов ДПС, машинистов товарного состава, фасовщиков, вахтеров. Насколько точен этот прогноз, можно судить по тому, что билетеров, которые тоже попали в список, в Москве уже нет — их заменили валидаторы. Вместо операторов колл-центров россияне все чаще общаются с искусственным интеллектом, порой даже этого не замечая.

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