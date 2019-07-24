Татьяна Голикова оценила интерес школьников к рабочим профессиям
Вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, отметила существенный рост интереса российских школьников к рабочим специальностям.
В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами кабмина обсуждался предстоящий 22 августа старт Мирового чемпионата по профессиональному мастерству «WorldSkills Kazan 2019». Голикова рассказала, что количество школьников, выбирающих рабочие профессии, выросло с 40 до 59 процентов за последние пять лет.
Как отметила вице-премьер, российские власти включили отдельные глобальные стандарты WorldSkills в государственную аттестацию, а также добились реформирования 943 средних специальных учебных заведения по стандартам WorldSkills, цитирует Голикову пресс-служба Кремля.
Напомним, школьники и студенты из учебных заведений Москвы завоевали 92 золотые медали на седьмом интеллектуальном чемпионате «Молодые профессионалы», который прошел в начале июля в Казани.
Читайте также: Студенты блеснули мастерством