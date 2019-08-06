Росреестр поставил на кадастровый учет участок под реновацию в Царицыне
Новая стартовая площадка появится в Царицыне в рамках программы реновации. Общая площадь земельного участка составляет 7997 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.
Земельный участок находится по адресу: улица Бехтерева, владение № 3/1.
— В рамках реализации программы будут улучшены жилищные условия москвичей, которые проживают более чем в 5 тысячах домов, запланированных к сносу. Помимо новых квартир люди приобретают развитую социальную и транспортную инфраструктуру рядом с домом. При этом перечень земельных участков под строительство только за июль вырос с 323 стартовых площадок до 338, — уточнил исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Москве Виталий Матевосян.
Программа реновации работает в Москве с 1 августа 2017 года.
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