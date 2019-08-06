Психолог рассказал, как освободиться от негативных эмоций
Психолог Александр Шахов в комментарии «Дни.ру» дал советы, как избавиться от негативных эмоций и не заработать нервное расстройство.
Эксперт отметил, что негативные эмоции вызывают психосоматические реакции в нашем теле.
Избавиться от них можно при помощи простых физических упражнений. Они заставляют мышцы напрягаться и расслабляться, и спазмы проходят, а нервные ткани получают питание. Как отмечает эксперт, снять нервное напряжение поможет короткая прогулка неспешным шагом.
Также полезны занятия фитнесом и йогой.
Существуют и специальные упражнения для снятия стресса. Психолог советует при сильном психосоматическом напряжении сильно сжать руку в кулак, а затем расслабить. Повторить упражнение нужно несколько раз.
Еще один способ избавления от негатива — соприкосновение с объектами, вызывающими положительные эмоции: литературой, кино, искусством, музыкой.
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