Часть аэроэкспрессов в Шереметьево и поездов МЖД отменят 7–11 августа
С 7 по 11 августа будет изменено расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги, а также аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе магистрали.
— Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на перегоне Москва-Бутырская — Бескудниково Савеловского направления МЖД, — указано в сообщении.
Уточняется, что проведут работы по ремонту первого главного пути. В том числе будет заменена рельсошпальная решетка, специалисты очистят щебеночный балласт и уложат так называемый «бархатный путь». При подготовке работ будут приняты меры для того, чтобы сделать изменения в расписании движения поездов минимально возможными.
— Самые значительные изменения в графике движения электричек и аэроэкспрессов внесены в предстоящие выходные. Так, например, с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа отменена часть аэроэкспрессов, у некоторых — изменено время отправления, — подчеркнули в пресс-службе.
Пассажиров попросили внимательно отнестись к запланированным работам и ознакомиться с расписанием движения поездов, передает агентство городских новостей «Москва».
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