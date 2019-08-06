Москва рассматривает возможность использования водородных батарей на городском транспорте

Столичный департамент транспорта совместно с ФГУП «Нами» рассмотрят возможность внедрения водородных топливных элементов на городском транспорте Москвы. Особое внимание будет уделено их безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На сегодняшний день водородные топливные элементы уже тестируются в ряде стран мира, в первую очередь в Китае. Москва хочет быть в числе ведущих мировых транспортных систем не только по качеству и объему перевозок, но и по применению экологичных технологий.

— Московские электробусы сейчас работают на литий-титанатных аккумуляторах. Но если мы хотим и дальше создавать высокотехнологичный современный транспорт и продолжать быть в лидерах по его применению, мы должны развивать и другие технологии, — сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Батареи с водородными топливными элементами в будущем могут стать очень выгодным вариантом для всей транспортной отрасли. На сегодняшний день в сфере данных технологий уже решены многие технические проблемы, что повышает уровень их безопасности.

По результатам проведенного исследования будет изучена потенциальная возможность использования в столице трамваев, электробусов и других видов городского транспорта, работающих на водородных топливных элементах.

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