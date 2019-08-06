На Иволге — как на крыльях. На «Пикнике «Афиши» представили поезд для диаметральных маршрутов

В парке «Коломенское», месте проведения фестиваля «Пикник «Афиши», площадка «Иволги», поезда, выпущенного на Тверском вагоностроительном заводе компании «Трансмашхолдинг», была заметна гостям издалека. Макет, соответствующий реальным размерам поезда, разместили на специальном помосте в окружении цветочных клумб, диванов и качелей, из динамиков звучали птичьи трели, добавляющие летнего праздничного настроения. С самого открытия фестиваля здесь не прекращался поток посетителей, которые с удовольствием фотографировались на фоне «Иволги», заодно участвуя в розыгрыше именных карт «Тройка», теплых пледов, дождевиков и сумок. Всего за время работы стенда его посетили более 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Москвичи с интересом исследовали салон «Иволги»: удобно устраивались на сиденьях, изучали множество поручней с зонами теплого покрытия, широкие — 140 см — дверные проемы. Нашлись даже те, кто, осмотрев вагон, возвращался через некоторое время со своим самокатом или велосипедом, чтобы попробовать «припарковать» его в вагоне с помощью специальных креплений.

— Мне очень нравится, как здесь сделаны двери. Мы с мужем попробовали — в них спокойно расходятся плечом к плечу два взрослых человека. Мне кажется, теперь людям не надо будет стоять и ждать до последнего момента перед закрытием дверей, чтобы заскочить внутрь— все смогут попасть в поезд почти сразу,— поделилась мнением Кристина Аверова. — Да и внутри помещается явно больше людей, чем в других московских поездах. Было бы здорово, если бы такие поезда везде ездили.

Как отметила Анна Лапушкина, заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Москвы, представленная на «Пикнике «Афиши» «Иволга» будет перевозить пассажиров на первых маршрутах Московских центральных диаметров — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. МЦД станет фактически новым наземным метро. Первые два диаметра планируется запустить, по данным ОАО «РЖД», уже в ноябре этого года. Всего по первым двум линиям МЦД— МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска — будут ходить 39 поездов «Иволга», специально модифицированных для проекта. Так, среди новшеств поезда компоновка сидений с размещением мест друг напротив друга (встречная посадка)— наиболее оптимальная для городского электропоезда, USB-зарядки для электронных устройств, бесплатный Wi-Fi, багажные полки и другие важные для комфортной поездки решения, которые, как отметила Анна Лапушкина, сделают поездку еще комфортнее.

Анастасия Шевченко пробует поручни на прочность Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Множество положительных отзывов об «Иволге», высказанных москвичами во время посещения стенда поезда на «Пикнике «Афиши», только подтверждают уже собранные социологическими центрами данные. Так, в прошлом году у пассажиров, которым уже довелось прокатиться на новом поезде (перед началом работы на первых маршрутах МЦД «Иволги» работают на различных направлениях Московской железной дороги), поинтересовались, насколько их устраивает новый подвижной состав. Результаты показали, что 98 процентов опрошенных полностью удовлетворены тем, как в «Иволге» обеспечены шумоизоляция и плавность хода, а 97 процентов респондентов отметили качество и эстетику внутреннего пространства салона, в основу создания которого легли принципы бионического дизайна, то есть заимствованные у природы цвета и линии. Поэтому неудивительно, что еще до начала по настоящему массовой эксплуатации поезд успел дважды удостоиться Платинового знака качества, который вручается комиссией конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие)».

После осмотра «Иволги» гости стенда задавались вопросом, где именно производят такие современные вагоны, и приятно удивлялись, узнав, что их выпускают у нас в стране, а доля компонентов отечественного производства составляет более 90 процентов.

— Да, даже не ожидал, что поезда российские. Я часто бываю в зарубежных командировках, поэтому регулярно пользуюсь общественным транспортом за границей. Раньше думал, что самые удобные поезда в Германии и Японии, теперь в этом не уверен. Собственно, мне приходилось уже ездить на «Иволге», но я думал, что это зарубежные вагоны, — делится впечатлениями москвич Максим Кудрявцев.

Поддерживают позитивное мнение горожан об «Иволге» и эксперты, занимающиеся вопросами транспортной доступности. Большинство уверены, что в условиях современного мегаполиса этот поезд будет высоко востребован пользователями общественного транспорта.

— «Иволга» очень хороша там, где много остановок и короткие интервалы, — отметил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.— Она комфортна на коротких расстояниях, так как в ней шире двери, удобные поручни и мягче торможение. Для МЦД этот поезд хорошо подходит.

— В итоге общество получает, кроме экономического эффекта от ввода в эксплуатацию современного подвижного состава, также и социальный: рост удовлетворенности качеством жизни, повышение уровня транспортной доступности различных территорий, снижение уровня влияния транспорта на окружающую среду за счет роста привлекательности железнодорожного электрического транспорта,— комментирует доцент кафедры управления транспортно-экспедиционным обслуживанием ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» Татьяна Гайноченко.

Сегодня известно о планах создать пять центральных диаметров. По сути МЦД станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена.

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