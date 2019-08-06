Эксперт пояснил, почему США обвинили Китай в валютном манипулировании
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец отметил, что в настоящее время можно наблюдать обострение торговой войны между США и Китаем.
В Минфине США 5 августа отметили, что Китай манипулирует валютным курсом национальной валюты. Таким образом, Пекин получает конкурентное преимущество в международной торговле за счет снижения курса юаня к доллару.
Министр финансов США Стивен Мнучин намерен обратиться в МВФ, чтобы подобное преимущество было устранено, передает Nation News.
Эксперт Борис Хейфец напомнил, что США обвиняли Китай в том, что он манипулирует курсом юаня еще во время Барака Обамы.
— Девальвация курса национальной валюты способствует увеличению экспорта и снижению импорта, что дает необоснованное преимущество в торговле — в этом суть обвинений, — пояснил эксперт в комментарии RNS.
Эксперт отмечает, что экономическая мощь Китая продолжает расти, что вызывает беспокойство Штатов.
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