Более 500 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в центре Москвы с начала года
С начала текущего года в центре столицы в эксплуатацию было введено более 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом проинформировали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
За этот период инспекторы провели около 400 проверок строящихся в центре столицы зданий. Среди них — детский зоопарк на Большой Грузинской улице и детский музыкальный театр юного актера на улице Макаренко.
— Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 25 объектов общей площадью 515,1 тысячи квадратных метров, — указано в сообщении пресс-службы.
В ходе проведенных проверок инспекторами было выявлено более тысячи нарушений, в том числе по несоблюдению требований техники безопасности. Большинство нарушений было устранено в оперативном порядке после выдачи соответствующих предписаний, передает агентство «Интерфакс».
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