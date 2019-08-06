Коломойский рассказал о приглашении Соловьева на украинский телеканал
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о переговорах о приеме на работу российского телеведущего Владимира Соловьева.
По его словам, Владимиру Соловьеву в 2011-2012 годах предлагали должность ведущего авторской программы на телеканале «1+1». Журналист переехал в Израиль, когда у него «были какие-то неприятности в России». Телеведущий обдумывал данное предложение.
— У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы, — цитирует Игоря Коломойского РБК.
Он добавил, что Владимир Соловьев вернулся в Россию, где и продолжил работать. Сам олигарх не вел переговоры с журналистом.
Владимир Соловьев опроверг данную информацию. Он отметил, что у него не было «никаких проблем» в России в 2010–2011 годах.
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