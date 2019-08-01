Владимир Соловьев: Наверное, когда-то в детстве я проглотил вечный двигатель

Наибольшее доверие среди журналистов у россиян вызывает ведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев. Такие данные приводит «Левада-центр». В интервью «Вечерней Москве» Владимир Соловьев рассказал, как он отреагировал на свой новый «титул», кого считает самым достойным журналистом на сегодняшний день и какие смотрит сериалы.



— Россияне назвали вас самым вызывающим доверие журналистом. Как относитесь к такому званию?



— Да, слышал про это. Смешно, что этот опрос был мартовский, а «Левада» почему-то передала это РБК только 1 августа. В любом случае я отношусь с большой благодарностью к моим зрителям, это большой уровень доверия к гигантской команде людей, которая работает над моей программой. Мы действительно очень трепетно относимся к зрителям и серьезно готовимся к эфиру. Такая высокая оценка нас радует.



— Откуда в вас столько энергии?



— Наверное, когда-то в детстве я проглотил вечный двигатель.



— Если бы судьба не занесла вас в журналистику, чем бы вы занимались?



— Я же не родился журналистом. Я много чем занимался. И в школе преподавал, и в университете работал, и бизнесом занимался. Мне нравится мыслить, а форма мыслительной активности не принципиально важна.



— Кого бы вы назвали достойным представителем современной журналистики и наоборот?



— Достойных очень много. Если посмотреть на наш канал, в первую очередь это наши военные корреспонденты. Сюда можно отнести и тех, кто до сих пор работает «в поле». Тот же Женя Поддубный, Саша Сладков. И тех, кто свою долю уже выполнил, занимается другими вещами, Андрей Медведев например. У нас много блестящих людей работают. Конечно, и Дмитрий Константинович Киселев, и Сережа Брилев. И мои великолепные коллеги Ольга и Евгений (Скабеевы). И всех ребят, занимающихся расследовательской журналистикой, и бунтаря по духу Аркадия Мамонтова можно отнести сюда. Про недостойных я не буду, они сами про себя все знают.



— В то же время четверть россиян теряют доверие к телевидению, судя по другим опросам. Почему?



— Это специфический опрос тоже. Надо понять, что имеется в виду под «ТВ». Сам продукт или ТВ-продукт? Всегда, когда появляются новые средства донесения информации, происходят некоторые смещения, в которые входят как и доверие аудитории, так и внимание аудитории. Поэтому я бы не стал сильно волноваться по этому поводу. Телевидение не убило радио, не убило театр, все находится на своих местах.



— Убьет ли Интернет телевидение?



— Да нет, конечно, Интернет — всего лишь среда. Те же «телевизионные» люди делают самый востребованный контент в Интернете. Посмотрите, например, какой процент производится в ТВ-студиях. Я, например, почти все сериалы западные смотрю в Сети. Жалко, что не все это понимают. И что, исходя из этого, я потребитель чего — ТВ или Интернета?



— Какие у вас любимые сериалы?



— Я считаю, что, конечно, хорошие сериалы — это «Игра престолов» и «Метод Комински».



— «Чернобыль» вам как? Говорят, что крутой сериал.



— Не смотрел, но бесспорно крутой. Просто есть такие темы, которые я не хочу смотреть. Я знаю, как там все было, и для меня это очень болезненно, вот в чем дело. Я никогда ничего не смотрю на такие темы, на темы Холокоста. Ни в коей мере не могу комментировать достоинства или недостатки, просто я знаю, чем все закончилось, и как-то... не смотрю.



— А хобби у вас какое?



— Мне читать очень нравится, каждый день я читаю по 100 страниц обновленных новостей, ну, готовясь к эфиру например. Ну и спорт. Постоянно ставлю себе разнообразные задачи, которые стараюсь выполнять. Сейчас это бег, всегда бокс, когда-то был футбол. Сейчас я хочу марафон пробежать. Этим нечего гордится, просто это мои цели.

Читайте также: Елена Летучая: «Надзор без цензуры» был чистой аферой