Четыре автомобиля столкнулись на улице Тверская
Из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Тверская для движения автомобилей временно перекрыты третий и четвертый ряды в сторону области. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщает Центр организации дорожного движения.
— Движение в центр - по встречным полосам. По возможности объезжайте улицу Тверскую - движение затруднено в обе стороны, — указано в сообщении ЦОДД в социальной сети.
На Тверской ул.в районе дома 27с1 произошло ДТП с 4 автомобилями. На месте работают экстренные службы. Перекрыты 3-й и 4-й ряды в сторону области.
Движение в центр - по встречным полосам. Будьте осторожны! По возможности объезжайте Тверскую - движение затруднено в обе стороны. pic.twitter.com/t5kzP83k7W— ЦОДД (@gucodd) 6 августа 2019 г.
В связи со сложившейся ситуацией водителей призвали проявлять осторожность.
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