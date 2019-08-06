Утонувшую в Крыму спортсменку Элину Гисмееву похоронят в Мурманске
Спортсменку и тренера Элину Гисмееву, которая утонула в Севастополе 4 августа, похоронят в Мурманске. Там же пройдет церемония прощания, рассказала телеканалу «360» подруга вице-чемпионки мира по кикбоксингу. Точная дата похорон пока неизвестна.
Борт с телом погибшей спортсменки должен вылететь в Мурманск 7 августа.
Элина Гисмеева жила и работала в Мурманске в областном центре дополнительного образования «Лапландия». ей было 27 лет.
Чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева трагически погибли во время отдыха в Крыму. Девушки отправились купаться. Элина Гисмеева начала тонуть, а Фатима Жагупова бросилась ей на помощь. Обеих девушек унесло в море. Тела погибших были обнаружены 5 августа.
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