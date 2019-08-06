Интеграцию МЦК и радиальных направлений железной дороги завершат до конца года
До конца текущего года будет завершена интеграция Московского центрального кольца и радиальных направлений железной дороги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, за прошедшие семь месяцев в столице было построено более 34 километров железнодорожных путей. Значимым событием стала интеграция станции Стрешнево МЦК с железнодорожным направлением.
Кроме того, параллельно в столице реализуется проект по созданию транспортно-пересадочных узлов. Благодаря ему в ближайшие годы на территории Москвы появятся 97 современных хабов, позволяющих осуществлять пересадку по принципу «сухие ноги». Реализация программы также увеличит количество пересадок между существующими видами транспорта, что значительно снизит нагрузку на действующую сеть.
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