Варвара Визбор сказала, что ее печалит популярность Ольги Бузовой
Российская певица Варвара Визбор в интервью на YouTube-канале «Говорящие головы» сказала, что ее печалит популярность Ольги Бузовой, так как это довольно средняя музыка. Сама она сейчас слушает группу «Союз» и считает, что это один из лучших коллективов в настоящее время.
Ведущий канала отметил, что Бузова собирает большие залы по России и ближайшему зарубежью, а клип Артура Пирожкова «Алкоголичка» на первом месте в трендах Youtube.
— Эта ситуация не совсем касается сегодняшнего дня, такую музыку всегда слушала некая прослойка людей, поэтому некий архетип Бузовой был, есть и будет популярным. Это не весело, это печально, — сказала Варвара Визбор.
Певица добавила, что она вполне может абстрагироваться от популярности Ольги Бузовой и существовать со своим творчеством, не конкурируя с ней.
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