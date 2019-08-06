Астрономы обнаружили призрачный след одной из первых звезд во Вселенной

В понедельник, 5 августа, астрономы из обсерватории Австралийского национального университета обнаружили призрачный след одной из первых звезд Вселенной, сообщили в пресс-службе вуза.

Доктор Томас Нордландер уточнил, что обломки небесного тела были найдены на краю галактики Млечный путь. Он объяснил, что старый красный гигант, который был им зафиксирован на расстоянии 35 тысяч световых лет от Солнечной системы, скорее всего, появился в результате гибели одной из первых во Вселенной звезд.

Ученый назвал находку «машиной времени», которая способна перенести человека в те времена, о которых известно ничтожно мало.

— Структура элементов найденной звезды указывает на ее предка — взорвавшуюся миллиарды лет назад сверхновую, — объяснил Нордландер.

Астроном предположил, что появилось небесное тело через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва.

— Если можно так выразиться, это очень анемичная звезда, с низким уровнем железа — примерно в 1,5 млн раз ниже, чем у Солнца: только один атом из каждых 50 миллиардов является железом, как одна капля воды в олимпийском бассейне, — пояснил эксперт.

Коллеги ученого подтвердили, что вероятность обнаружения истинных первых звезд сводится к минимуму, ведь шансы того, что хоть одна из них дожила до настоящего времени, ничтожно малы. Тем не менее специалисты не отчаиваются, так как благодаря находке уверены, что древние звезды можно изучать при помощи анализа структуры старых небесных тел.

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