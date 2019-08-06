Число пассажиров дневных поездов РЖД возросло в июле на 18 процентов
Перевозки пассажиров дневными поездами за первые семь месяцев 2019 года составили 10,2 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
Отмечается, что показатель вырос на 20,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошедшем июле на дневных поездах путешествие совершили 1,8 миллиона пассажиров. Данная цифра превышает прошлогоднюю на 18 процентов.
— В общем объеме перевозок АО «ФПК» доля дневных поездов составила 17,6 процента, — добавляется в сообщении.
Дневными экспрессами считаются скорые и скоростные поезда, курсирующие в дневное время. Чаще всего они состоят из вагонов с местами для сидения. Их география и маршрутная сеть продолжают расширяться, сообщается на сайте ОАО «РЖД».
Ранее сообщалось, что за последние полгода возросло количество пассажиров с ограниченными возможностями в поездах дальнего следования.
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