Москвичам подарят карты «Тройка» ограниченного выпуска
Общество коллекционеров «Наше метро» проводит конкурс в социальной сети, в котором любой участник сможет получить подарок за фотографию из отпуска.
— На следующей встрече общества коллекционеров будут названы победители, — рассказали организаторы.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо стать подписчиком группы и следовать правилам проводимого конкурса. Призы победителям — карта «Тройка» «Спасибо донор»; «Центр «Амурский тигр» — 2019 в беззалоговом исполнении; а также транспортная карта «Тройка» «Урбанфорум».
Нарисуй «Тройку»
В 2020 году пассажиры столичного метро смогут заказать собственный дизайн транспортной карты «Тройка». О такой возможности часто просят горожане, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта. За уникальным дизайном транспортной карты пассажиры должны будут обратиться в сервисные центры «Московский транспорт».
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