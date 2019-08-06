Несколько электричек задерживаются на Казанском направлении МЖД
На одном из направлений Московской железной дороги произошли изменения в движении электропоездов.
Сообщается, что временные задержки электричек наблюдаются на Казанском направлении.
Информацию подтвердили представители Центральной пригородной пассажирской компании.
— Несколько поездов в область следуют с увеличенным интервалом в связи с оказанием медицинской помощи пассажиру. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, — говорится в новости ЦППК.
На Казанском направлении несколько поездов в область следуют с увеличенным интервалом в связи с оказанием медицинской помощи пассажиру. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства. #up— ЦППК (@centralppk) August 6, 2019
В пресс-службе принесли извинения пассажирам.
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