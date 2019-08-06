26 пьес вошли в шорт-лист фестиваля драматургии «Любимовка»
Объявлен перечень пьес, которые будут представлены на фестивале молодой драматургии «Любимовка». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Всего было прислано 756 произведений из Европы, Азии и США. Отбор прошли 26 заявок российских, украинских и белорусских авторов.
В программу «Любимовки-2019» вошли такие пьесы, как «Ритуал-шоу «После чудес» Екатерины Августеняк, «Разные виды счастья» Анны Гилевой, «Базариада» Булата Минкина и другие.
Членами жюри станут театральные критики, журналисты, актеры, режиссеры. Среди них — помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова по спецпроектам Павел Руднев, автор журнала «Нож» Ольга Тараканова, руководитель «театра post» Дмитрий Волкострелов.
Читка отобранных пьес состоится с 31 августа по 7 сентября в новом пространстве в Москве «Площадка «8/3». Слушателями могут стать все желающие, вход свободный.
Читайте также: Более трех тысяч работ поступило на конкурс «Планета Москва»