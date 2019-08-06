Нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон скончалась в возрасте 88 лет
Умерла американская писательница, лауреат Нобелевской премии за вклад в литературу и обладатель Пулитцеровской премии за роман «Возлюбленная» Тони Моррисон. Ей было 88 лет.
Как сообщил издатель Альфред Кнопф, Моррисон умерла ночью 5 августа в Медицинском центре Монтефиоре в Нью-Йорке.
— Тони Моррисон ушла из жизни в окружении самых близких. Она была преданной матерью, бабушкой и тетей, которая наслаждалась временем, проведенным с семьей и друзьями, и непревзойденным писателем, дорожившим словом, — приводит слова Кнопфа Associated Press.
Самыми известными книгами Моррисон были «Возлюбленная», «Дом», «Песнь Соломона», «Боже, храни мое дитя». Она является автором 11 романов, а также рассказов, произведений для детей. Многие годы писательница занималась преподавательской и издательской деятельностью.