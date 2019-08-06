ЦУМ подтвердил смерть Аллы Вербер
Московский ЦУМ подтвердил сообщения о смерти фешен-директора ЦУМа, вице-президента компании Mercury и бизнес-леди Аллы Вербер.
— С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушла из жизни вице-президент Mercury и фешен-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер. Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны, — отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что смерть Вербер стала большой потерей для ЦУМа, коллектив компании приносит искренние соболезнования, сообщает РИА Новости.
Напомним: о смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа. Женщина почувствовала себя плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Анафилактический шок вызвал отказ всех органов и обширный инфаркт.
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