Зеленский призвал лидеров стран «нормандского формата» возобновить переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook призвал лидеров стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ и Франция) вновь сесть за стол переговоров и обсудить проблему Донбасса. Глава государства подчеркнул, что сделать это нужно как можно быстрее.

Так Зеленский отреагировал на сведения о том, что 6 августа в Донбассе были зафиксированы два обстрела позиций украинских силовиков. По обнародованным данным, погибли четыре человека.

Как говорит президент Украины, указанное происшествие направлено на подрыв не только перемирия, но и переговорного процесса в целом.

— Именно поэтому я призываю лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее собраться для возобновления переговоров, — пишет Зеленский в Facebook.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров четырех стран запланирована на осень. Переговоры в «нормандском формате» на уровне представителей министерств иностранных дел должны пройти в конце августа.

Напомним: украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».

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