Фестиваль короткометражного кино Konik представит 41 работу
Программа восьмого российского фестиваля короткометражного кино Konik Film Festival насчитывает 41 работу. Мероприятие пройдет в Москве с 7 по 11 августа.
Члены жюри, среди которых актер театра и кино, кинорежиссер Михаил Богдасаров, режиссер и продюсер Илья Шерстобитов, режиссер, сценарист Александр Велединский, выберут победителей в 7 номинациях: «лучший монтаж», «главный приз», «лучшая операторская работа», «лучшая режиссерская работа», «лучшая работа художника-постановщика», «лучшая мужская роль» и «лучшая женская роль».
Площадками для проведения показов выбраны 4 столичных парка: Фили, Бабушкинский, сквер Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и сад имени Баумана.
Церемония открытия Konik Film Festival пройдет 7 августа в сквере Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
Все киносеансы будут начинаться с 20:00. Вход свободный, отмечается на сайте мероприятия.
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