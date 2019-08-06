МИД РФ вызвал посла Японии для вручения ноты протеста по Южным Курилам
Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Японии Тоехиса Кодзуки и выразило протест России в связи с нарушениями на Южных Курилах. Они были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Как передают представители МИД РФ, заместитель главы ведомства Игорь Моргулов обратил внимание посла на то, что «протесты» Токио относительно действий России, производимых на своей суверенной территории, недопустимы. А южные Курильские острова после Второй мировой войны на законных основаниях являются именно таким районом для РФ.
— Со стороны России было акцентировано, что некоторые комментарии официального Токио граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела страны, — передает РИА Новости слова представителей МИД.
Отмечается, что под «комментариями» имеются в виду высказывания Японии по поводу посещений указанного района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведение там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности.
Сам посол лично получил ноту с выражениями решительного протеста. Он пообещал сообщить о случившемся властям Японии.
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