Валерий Газзаев: Тот, кто не прошел дворовый футбол, не станет мегазвездой

7 августа Валерий Газзаев, советский и российский футбольный тренер, а ныне депутат Государственной думы, отметит 65-летие. Накануне юбилея Валерий Георгиевич ответил на вопросы журналиста Евгения Додолева, и разговор этот начался не с самой простой темы.

— Первый вопрос вам как человеку с юридическим образованием: если бы были судьей, какой приговор прозвучал бы в отношении футболистов Кокорина и Мамаева?

— Ну не такой жесткий. Для них это огромный жизненный урок, удар по репутации. Они в полной степени ощутили и осознали систему уголовного наказания. Но мера пресечения, на мой взгляд, чересчур. Учитывая все-таки, что такие инциденты у нас очень часто бывают…

— Мне кажется, звезды и позволяют себе, скажем так, чуть больше, чем остальные.

— Надо оставаться в рамках приличия, надо понимать: когда вы добиваетесь больших успехов, многие на вас равняются.

— А в советское время такая свобода — стулом по голове, выпить с утра — была?

— Всякие ситуации бывали... В свое время был осужден — раз мы этой темы коснулись — Эдуард Стрельцов, величайший футболист.

— Но его подставили!

— Конечно, подставили (в 1958 году был обвинен в изнасиловании и осужден. — «ВМ»). Это был действительно гениальный футболист. Настоящая звезда. Тогда сравнивали Пеле и Стрельцова, это фигуры равнозначные были. Он семь лет отсидел в колонии, вышел и два года подряд был лучшим футболистом страны! Это говорит о таланте человека...

— Раз мы уже затронули тему «Газзаев — юрист», расскажите, почему все-таки не пошли по этой стезе?

— Я окончил Всесоюзный юридический заочный институт. В московском «Динамо» моя карьера футбольная была предопределена, я был уже аттестован как старший лейтенант МВД. И дальнейшую судьбу связывал с прокуратурой, с судебной системой. Но потом, когда закончил играть, зашел в детскую спортивную школу посмотреть, как дети занимаются, и решил, что мой путь — это путь тренера.

— Я читал, что, когда переходили из «Динамо» в «Спартак», вас вызывали на Лубянку?

— Это было в 1979 году, когда я перешел из московского «Локомотива» в московское «Динамо». Тренером был Александр Александрович Севидов — выдающийся специалист и великолепный человек. В январе, во время подготовительного этапа, сборная СССР выезжала в Италию на очередной предсезонный сбор и товарищеские матчи. Тренером сборной был Никита Павлович Симонян. И нас — шесть человек из «Динамо» — пригласили в состав национальной сборной. А остальные игроки московского «Динамо» уехали в Америку на коммерческие турниры.

И Севидов встретил там давнего своего друга по Киеву, который эмигрировал в Америку. У него был магазин в Лос-Анджелесе, куда Севидов привел всю команду. По приезде из Америки накатали, куда нужно, что он с сионистом встречался, еще и приукрасили. И на собрании во главе с председателем Центрального совета «Динамо» тренера Севидова «освободили».

И я прямо на собрании заявил, что я-то приходил к тренеру Севидову, а вы его уволили, поэтому меня здесь ничего больше не держит. Встал и уехал домой. Через 30–40 минут черный воронок подъехал к дому, и мне объяснили что и как...

Вот с тех пор — 1979 год! — и по сей день московское «Динамо» ни разу не стало чемпионом. Какое-то проклятье наложено... А «Динамо» могло стать чемпионом, для этого все было.

— Вас «опекали»? Вам же в Стамбуле предлагали три миллиона лир за переход.

— Это раньше, в 1977-м. Мы выехали с московским «Локомотивом» на контрольные матчи с «Галатасараем», «Фенербахче», «Бурсаспором» и «Трабзонспором» — четыре коммерческие игры. После одной из игр представители клуба приехали к нам на базу в Стамбуле: «Вот лежит контракт на полтора миллиона долларов, через эту калитку выйдете, там машина стоит, сядете — и вопрос закрыт». Честно могу сказать: даже не смотрел на этот конверт. Думал о родителях и о братьях. Только женился год назад. И ответил: «Это исключено и невозможно». И по сей день ни о чем не жалею.

Люди в советское время все-таки были более патриотичными. За всю мою карьеру ни один футболист не остался за рубежом. Какие звезды были в советском футболе! В киевском «Динамо», тбилисском «Динамо», «Спартаке» , московском «Динамо», «Арарате» — играли звезды европейского уровня. Многие могли уехать, но никто этого не сделал. Потому что воспитание было другое. Любовь к своей стране, любовь к своей семье, друзьям.

— Вот вы играли в тбилисском «Динамо»: вопросов к осетину не возникало?

— Что вы! Тогда была одна страна. Во дворе, где я вырос, было 18 национальностей. Никто никогда не поднимал эти вопросы. Приезжаешь в Тбилиси или приезжаешь в Ереван, в Баку, в Ташкент, в Душанбе — и тебя как родного встречают. Это все-таки очень важно было. Россия пережила потрясения 90-х годов, практически была на грани развала. И сегодня посмотрите, какая стала цветущая страна. Мы должны гордиться, что живем в этой стране. Видим, какие колоссальные изменения произошли. Мы проводим крупнейшие мировые турниры, Олимпийские игры. Чемпионат мира по футболу показал, на каком уровне мы сейчас. А какая была пропаганда западных средств массовой информации, чтобы блокировать и не ехать на чемпионат мира. Почему? Потому что люди приедут, увидят. И приехали, и увидели, что это гостеприимная, процветающая, добрая страна.

И, если помните, тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, выступая на пресс-конференции, сказал: «Я очень сожалею, что наши болельщики не приехали из-за пропаганды наших СМИ, отличная страна, нас принимают великолепно, к нам относятся великолепно».

— Вернемся к СССР. 10 лет назад вас пригласили возглавить киевское «Динамо». Тогда, в 2009 году, уже что-то было в атмосфере? Кто-то предполагал, что через пять лет там начнется война?

— Вы знаете, нет. Великолепные условия, великолепные отношения. Одни из лучших, которые у меня вообще были как у тренера. Я тогда даже представить себе не мог, что мы будем враждовать.

— Говорят, футбол должен быть вне политики. Не получается. Очень часто приходится читать, ну, что делают артисты, спортсмены в Государственной думе?

— Это обманчивое впечатление, там работают специалисты. Специалисты в профильных комитетах: по экономике, спорту, здравоохранению, бюджетной политике. Что касается нашего Комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи — конечно, мы ведем работу во всех направлениях. Очень много внимания уделяем сегодня молодежи, очень много встречаемся.

У нас в комитете три трехкратных олимпийских чемпиона, два двукратных олимпийских чемпиона, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по различным видам спорта, которые много встречаются с молодежью, посещают все турниры. Важна тесная связь с Министерством спорта, потому что любой законопроект обязательно надо согласовать с нашим комитетом.

В самый разгар допингового скандала делегация Комитета по спорту выезжала в Бонн, встречалась с президентом Паралимпийского комитета, обсуждали темы, которые тогда были актуальны.

Мы вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект о льготном налогообложении для бизнеса и компаний, которые финансируют профессиональный спорт. Такой закон есть в Китае. Вот, к примеру, там есть гигантская компания «Али-Баба-групп», для нее налог на прибыль снижен с 25 до 15 процентов, потому что они финансируют профессиональный спорт. Поэтому сегодня там небывалый подъем и стремительное развитие.

Валерий Газзаев в 1992 году как главный тренер команды «Динамо» во время разбора ошибок футболиста Андрея Кобелева Фото: Игорь Уткин/ТАСС

А у нас сегодня практически 90 процентов профессиональных футбольных клубов — я могу говорить про футбол, наверняка такая же ситуация и с остальными видами спорта — финансируются за счет федерального и регионального бюджета. Сегодня только за счет частных инвестиций можно содержать профессиональные клубы.

Много разговоров идет о том, что надо снижать заработную плату. Заработная плата зависит от бюджета. А бюджет зависит о того, сколько сегодня клуб зарабатывает. И президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что надо снижать ассигнования, государственные дотации на профессиональный спорт и увеличивать на массовый, на детско-юношеский, на спортивную инфраструктуру. Считаю, что сегодня профессиональный спорт может существовать только за счет частных инвестиций и государственно-частного партнерства. Но для этого надо и бизнесу создать условия за счет льготного налогообложения.

— Вы упомянули взаимодействие с министерством. Как оцениваете деятельность Виталия Мутко на посту министра?

— Прекрасно. Олимпийские игры, чемпионат мира прошли идеально. Что можно сказать? Только похвалить.

— Себя видели министром спорта?

— Вы знаете, в 2016 году мы с Виталием Леонтьевичем Мутко боролись за пост президента Российского футбольного союза, я ему проиграл 60 голосов. Но я действительно сознательно шел на пост президента РФС, потому что у меня была и есть программа. Но тогда проиграл. Я думаю, что тогда у Виталия Леонтьевича было и возможностей больше, в том числе административных. Но тем не менее я считаю, что в российском футболе нужны существенные реформы. Сегодня, после чемпионата мира, мы видим, какие стадионы построены, какая великолепная спортивная инфраструктура создана. И посмотрите, люди уже семьями ходят на футбол, потому что удобства совсем другие.

И я думаю, что сегодня наш отечественный футбол должен подняться до уровня нашей спортивной инфраструктуры. Вот тогда мы будем действительно в Европе занимать ведущие позиции.

Но мы пока не конкурентоспособны на европейской арене. Мы должны выигрывать или хотя бы участвовать в финалах, полуфиналах таких престижных турниров, как Лига чемпионов и Лига Европы. Вот тогда будут говорить об уровне нашего футбола в нашей стране и за рубежом.

— Мне кажется, мальчики не играют в футбол так, как в наше время. Потому что, может быть, есть выбор. У нас, кроме футбола, в общем-то из развлечений мало что было.

— Сейчас время другое. Раньше мы приходили из школы, родители на работе. Забрасывали портфель. Корку хлеба с маслом поел, сахаром посыпал. И до вечера шесть часов во дворе. Поиграешь в футбол, потом родители приходят — загоняют домой. Учишь уроки. И вот так каждый день. Сегодня, надо сказать, совсем другие интересы. И конечно, я не против интернета, не против гаджетов и всего остального. Но я считаю, мы сегодня должны существенным образом заниматься нашей молодежью. Все звезды мирового спорта и футбола вышли из дворовых команд. Потому что тот, кто не прошел дворовый футбол, не станет мегазвездой. Потому что в дворовом футболе тебе доступно все.

Над тобой никто не стоит, тренер не кричит: «Отдай пас, не водись». Техника, характер, лидерские качества — все вырабатывается во дворе, когда ты вместе со своими ровесниками. Вот тогда, наверное, и получается.

И вот мы коснулись Советского Союза. «Кожаный мяч» — это же была целая система. Это только я беру дворовый футбол. И я был куратором дворового футбола Москвы и Московской области, 187 команд. Три Лиги играли: до 17 лет, с 17 до 45 лет и Женская лига. Каждую субботу и воскресенье. Энтузиасты. Исключительно тренеры-энтузиасты собирали дворовый футбол. Я вот ходил на эти матчи, когда у меня были время и возможности, а информационное сопровождение проводила газета «Спортэкспресс».

— Когда газету упомянули, я вспомнил, что в вашей биографии же был эпизод, когда вы были газетчиком: писали для «Советского спорта».

— Ну, надо было как-то зарабатывать. Я тогда учился в высшей школе тренеров.

— Ну, всем известно, как звезды спорта, политики, кинематографа относятся к газетчикам. Что самое нелепое и обидное писали про Газзаева?

— Ну, очень много писали, и по сей день пишут. И очень много нелепого и необъективного. Я думаю, такими людьми движут зависть и лицемерие.

— Ну хорошо, а тогда, с вашей точки зрения, что самое обидное было в карьере? Незабитый пенальти, когда тбилисское «Динамо» с московским «Динамо» играли? Или что-то было посерьезнее?

— Сложно что-то вспомнить сейчас, потому что я сделал блестящую карьеру. Единственное, о чем сожалею, что мне не удалось сыграть на чемпионате мира в составе сборной. Ну, тогда вроде и возможности были, но подход к комплектованию и формированию национальной сборной был совсем другой.

— А я другую версию слышал. Я слышал, что Газзаев не командный игрок. Что он такой вот одиночка, индивидуалист.

— И очень хорошо. Я всегда считал, что в команде должны быть сильные индивидуальные игроки. Я вообще начал свою карьеру в сборной у Никиты Павловича Симоняна в 1978-м. И в первом же матче сломал ключицу. Но в целом я считаю, что все-таки мы сегодня видим: красота и ценность футбола, конечно, в индивидуальных качествах футболистов. То есть это задача тренера — взять сильного индивидуального игрока и встроить его в систему коллективных действий. Вот тогда и получается сильная команда.

И сегодня мы видим игроков, особенно группы атаки, которые обладают высоким индивидуальным мастерством. А форвард — а я был форвардом, — он должен быть немножко и эгоистом.

У него должна быть жажда забить гол, опередить защитника. Без этого невозможно. И мы видим Роналду, который, где бы ни играл, блистает, или Месси…

— С которым вас сравнивают часто.

— Ну, знаете, меня сравнивать с Месси не надо. Месси — это инопланетянин. Но манера игры, да, была. И чем больше у нас будет индивидуально сильных игроков, тем лучше. Назовите мне сейчас в России технаря, который может шнурануть двух-трех игроков? Вы разведете руками.

А нужно, чтобы появлялись игроки, которые смело идут в обыгрыш, могут сыграть нестандартно. Такие игроки и такие действия нужны сегодня нашему футболу. То есть фактически совсем другая психология и другое отношение.

ОБ АВТОРЕ

Евгений Додолев — известный журналист и медиаменеджер, в настоящее время ведущий авторских программ на каналах «Россия 1» и «Москва 24».

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