Газзаев рассказал, когда российские футболисты будут занимать ведущие позиции в Европе

Российский тренер и депутат Государственной думы Валерий Газзаев дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, когда отечественные футболисты будут занимать ведущие позиции в Европе и мире.

В первую очередь специалист отметил прогресс после чемпионата мира 2018 года, который прошел в РФ. По словам Газзаева, при подготовке к мировому первенству была создана великолепная спортивная инфраструктура. Что и поспособствовало тому, что люди начали ходить на футбол семьями, ведь для этого есть все удобства.

Однако Газзаев отмечает, что в российском футболе нужны существенные реформы.

— И я думаю, что сегодня наш отечественный футбол должен подняться до уровня нашей спортивной инфраструктуры. Вот тогда мы будем действительно в Европе занимать ведущие позиции. Но мы пока не конкурентоспособны на европейской арене, — сказал Газзаев в интервью «Вечерней Москве».

Тренер отметил, что для достижения настоящих высот нашим клубам нужно играть в финальных стадиях главных европейских турниров — Лиги Европы и Лиги чемпионов.

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