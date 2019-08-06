Валерий Газзаев рассказал, в чем заключается красота и ценность футбола

Российский тренер и депутат Государственной думы Валерий Газзаев дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, в чем, по его мнению, состоит ценность и красота футбола.

В разговоре он вспомнил также свой дебют за первую команду страны.

— Я всегда считал, что в команде должны быть сильные индивидуальные игроки. Я вообще начал свою карьеру в сборной у Никиты Павловича Симоняна в 1978-м. И в первом же матче сломал ключицу. Но в целом я считаю, что все-таки мы сегодня видим: красота и ценность футбола, конечно, в индивидуальных качествах футболистов, — поделился Газзаев в разговоре с журналистом «Вечерней Москвы».

Также специалист, который привел столичный ЦСКА к первому в истории российских коллективов европейскому трофею, рассказал, какая основная задача стоит перед современным тренером. По мнению Газзаева, она заключается в том, чтобы взять сильного индивидуального игрока и встроить его в систему коллективных действий.

Также тренер отметил: особенным мастерством должны обладать нападающие. Газзаев, сам когда-то игравший на этой позиции, подчеркнул, что форварду необходимо быть «немножко эгоистом».

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