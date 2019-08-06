ФССП: Задержанные на акции 27 июля имеют задолженности на 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, которые были задержаны на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, составила порядка 26 миллионов рублей.
С заявлением выступила заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Евгения Клименко.
— Среди задержанных есть физические лица, которые являются должниками по нашим исполнительным производствам, — заявила Клименко телеканалу «Москва 24».
По ее словам, основная сумма — это кредитные обязательства на 16 миллионов рублей. Сумма иных взысканий в пользу физических и юридических лиц составляет шесть миллионов рублей. Кроме того, почти два миллиона рублей — налоги, штрафы. Алиментные обязательства, как уточняется, — 800 тысяч рублей. За ЖКХ насчитывается 600 тысяч рублей.
Уточняется: в отношении должников организованы «рейдовые мероприятия». Напомним, что столичные суды отправили под административный арест 89 участников несогласованной акции 27 июля. В Москве проходила несогласованная правительством города акция.
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