Басманный суд продлил арест бывшему министру

6 августа в рамках рассмотрения дела экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которому вменяют в вину мошенничество и растрату средств на сумму более 11 миллиардов рублей, Басманный суд вынес решение о продлении ареста обвиняемого еще на полгода.

Во время заседания Алексеем Кузнецовым была признана вина по всем вышеперечисленным пунктам, а также он попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

— Удовлетворить ходатайство стороны обвинения и продлить меру пресечения Кузнецову в виде содержания под стражей на шесть месяцев, — огласил вердикт судья.

По мнению стороны защиты, по нескольким эпизодам дела уже истекли сроки давности. Потерпевшие выступили с возражениями по поводу снятия обвинений по пунктам «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств». Адвокаты пострадавших от преступных действий попросили время для подготовки правовой позиции. Следующее заседание по делу пройдет 14 августа.

По данным Следственного комитета, Алексей Кузнецов в 2005–2008 годах, действуя в составе преступной группы, незаконно завладел правами на требование задолженности к муниципальным образованиям. Ему удалось похитить более 11 миллиардов рублей у областных организаций. Деньги в дальнейшем были инвестированы в иностранные компании.

Семь участников группы, в которой состоял Кузнецов, ранее уже были осуждены. Супруге экс-министра финансов Московской области Жанне Булах вынесен заочный приговор, поскольку она находится в США и местные власти ее не выдают.

Кузнецова задержали еще в июле 2013 года во Франции по запросу российских властей. Там он был в заключении до апреля 2016 года. Кузнецова экстрадировали в Россию в январе. Бывшего министра финансов Московской области обвиняют в мошенничестве, легализации и растрате денежных средств по 22 преступлениям.