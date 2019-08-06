Зоологи рассказали о главных ошибках в воспитании кошек

Зоопсихолог Наталья Кирьянова сообщила, как нужно воспитывать кошку, чтобы та не портила мебель. Ее слова приводит издание «Аргументы и факты».

«Вечерняя Москва» решила выяснить у ветеринаров, какие ошибки в целом совершают хозяева кошек при их воспитании.

В первую очередь главная ошибка — применение насилия. По словам фелинолога Ангелины Сиротиной, кошка в принципе не приемлет по отношению к себе насилия, и с ней нужно договариваться.

— Если животное тыкать носом в ее мочу, дубасить его, то вы получите только обратный эффект. Психология кошки строится на том, что, по ее мнению, она всегда права. На все действия, которые она совершает, у животного в голове имеется совершенно четкая причина, — подчеркнула эксперт. — Если она писает не туда, куда поставлен лоток, то значит, человек выбрал неправильный наполнитель или поставил грязную коробку.

Чтобы построить правильный диалог с кошкой, необходимо сначала понаблюдать за ней и понять, к чему животное стремится. Стоит отметить, что в большинстве случаев выбранный питомцем вариант, например, места для лотка будет настолько же подходящим и для владельца, поэтому имеет смысл учитывать желания вашего любимца.

Также при воспитании кошки не стоит использовать методы, которые напугают животное. Не нужно подкрадываться сзади и внезапно хватать питомца. В таком случае свой испуг кошка свяжет не со своим проступком, а с конкретным человеком, который на нее напал или напугал.

— С кошкой нужно взаимодействовать интонациями, голосом. На нее можно шипеть или громко говорить «кыш». Животные хорошо понимают яркие интонации в речи, — добавила Ангелина Сиротина. — Если нужно применить какие-то воспитательные меры, то можно побрызгать на кошку из распылителя, но только когда она вас видит. Также можно слегка пугать животное, положив в пустую пластиковую бутылку что-то тяжелое, громыхая ей, или же шлепать по полу газетой.

Стоит отметить, что за последние десять лет зоопсихология шагнула далеко вперед и человек гораздо ближе подошел к понимаю того, что чувствует животное, как оно воспринимает мир и что об этом думает, отмечает зоопсихолог Екатерина Бухарова. На этом специалисты сегодня и строят те ключи, которые используются для понимания зверей.

— Владельцу кошки необходимо в первую очередь ее понять. Вопреки общим стереотипам, они очень социальные животные. У них тонко настроенный на угрозы любого рода психический организм. При этом под «угрозой» они зачастую понимают те вещи, о которых человек в принципе даже и не задумывается. Из-за они испытывают дискомфорт, который мы понимаем как нежелательное поведение, — сказала зоопсихолог Екатерина Бухарова.

Впрочем, если подойти к проблеме серьезно и попытаться разобраться в процессе, то можно выяснить, что необычному поведению есть конкретная причина. Это может быть соседская собака или начавшийся в подъезде ремонт. Кошка с ее обонянием и слухом воспринимает эти вещи гораздо острее.

— Очень часто мы пытаемся очеловечить животное и доносить до них мысли человеческими методами. Но нужно, наоборот, поставить себя на место кошки, опуститься до ее уровня. Кошка понимает, что человек другого вида, но упорные попытки криком или насилием заставить ее делать то, что вы хотите, будут встречать только сопротивление, — пояснила Екатерина Бухарова.

Читайте также: Запись питомца к ветеринару стала доступна в приложении «Госуслуги Москвы»