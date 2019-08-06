Валерий Газзаев рассказал, что у него общего с Лионелем Месси
Российский тренер и депутат Государственной думы Валерий Газзаев дал интервью «Вечерней Москве», в ходе которого прокомментировал сравнения своих выступлений в бытность игроком с тем, что демонстрирует на поле Лионель Месси.
— Ну, знаете, меня сравнивать с Месси не надо. Месси — это инопланетянин. Но манера игры, да, была. И чем больше у нас будет индивидуально сильных игроков, тем лучше. Назовите мне сейчас в России технаря, который может «шнурануть» (обыграть) двух–трех игроков? Вы разведете руками, — сказал Газзаев в интервью «Вечерней Москве».
Тренер отметил, что сейчас российскому футболу необходимо появление техничного игрока, который обладает высокой скоростью и способен идти в обыгрыш. То есть, как отмечает Газзаев, нужны совсем другая психология и другое отношение к процессу.
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