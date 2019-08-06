Россельхознадзор отменит запрет на поставку продукции трех белорусских предприятий
Россельхознадзор с 8 августа снимет запрет на поставки в Российскую Федерацию молочной продукции трех белорусских предприятий.
Решение было принято на основании ряда предоставленных материалов. В их числе — результаты расследования и гарантии качества от департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.
Известно, что запрет будет снят с товаров следующих предприятий: ОАО «Барановичский молочный комбинат», «Сморгонские молочные продукты», ОАО «Здравушка-милк».
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения от пресс-службы Россельхознадзора, вся продукция должна быть выработана до дня снятия запрета. Также товары необходимо сопроводить электронным ветеринарным сертификатом.
Напомним, что Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил ограничения на поставки белорусской продукции. Чаще всего ограничения касались мясных и молочных товаров.
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