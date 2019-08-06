Новые остановки появятся на Московских центральных диаметрах
На Московских центральных диаметрах появятся новые остановки — «Щукинская» и «Марьина Роща». Об этом вчера сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Остановки войдут в состав МЦД-2 Нахабино — Подольск Рижского направления. Всего на этом направлении будет построено 11 остановок.
— Ключевые для всего Рижского направления остановочные пункты размещаются в центре города. Прежде всего это район Рижского вокзала, где будут пересекаться три МЦД. Там планируется сделать развязку Ярославского направления, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Отметил Кузнецов и значимость станции «Дмитровская». Во-первых, там запланирована сдвижка платформы, во-вторых, транспортный узел примечателен пересечением сразу двух Московских центральных диаметров. Там будет организована дополнительная пересадка. Серьезные работы будут проведены также на перегоне между остановками «Каланчевской» и «Курской». При этом устройство дополнительных остановок там не предусмотрено.
— Мы получаем новую агломерационную транспортную систему. Стараемся нагружать Большую кольцевую линию (БКЛ), которая активно строится, «Рижская» же будет ключевой точкой пересадки с МЦД и на Большую кольцевую линию метро, — добавил Кузнецов.
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