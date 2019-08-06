Помощники спасателей: как подростки учились тушить пожар

Огонь — непредсказуемая и опасная стихия. Важно знать, как с ним обращаться.

Самый простой способ потушить пожар — с помощью огнетушителя. Как им пользоваться, учились ребята из московских семей. Занятия для них проводили инструкторы Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований (ВЦПСФ) при РТУ МИРЭА.

Сначала инструктаж. На нем ребята узнали, что огнетушители бывают водные, воздушно-эмульсионные с фторсодержащим зарядом, воздушно-пенные, порошковые, углекислотные и хладоновые. По объему они тоже отличаются — от 1 до 400 килограмм. После подросткам рассказали, что перед использованием нужно сорвать пломбу, выдернуть чеку и потом нажимать на рычаг. Руки при этом должны быть вытянуты вперед.

Самое интересное ждало впереди. Практическая часть занятия началась с обмундирования. Переодевшись в защитную одежду и надев каски, юные спасатели отправились на тренировочный полигон. Инструктор разжег огонь, и ребята по очереди тушили его. Попробовать смог каждый желающий.

— Я никогда в жизни еще не пользовалась огнетушителем и с открытым огнем, к счастью, не сталкивалась, — поделилась впечатлениями Ержанна Карентикова.

Она окончила в этом году 9-й класс и уже поступила в колледж, будет получать профессию медицинской сестры.

— Эти занятия очень полезные, нас уже научили оказывать первую помощь, спасать людей на воде, — рассказала Ержанна. — Все эти навыки могут пригодиться в жизни.

Еще один участник — Алексей Ерапетян — решил связать свою жизнь со спасением людей. Сейчас он учится в Техническом пожаро-спасательном колледже, а после мечтает поступить в Академию МЧС.

— Я уже окончил первый курс колледжа, практические выезды у нас там раз в полгода, а здесь я смог попробовать за такой короткий срок очень многое, — пояснил он.

В своей жизни Алексею несколько раз приходилось спасать людей. В 10 лет он вытащил тонувшую младшую сестру из бассейна, а после спас ее из-под колес автомобиля. Так что выбор профессии у него явно неслучаен.

В каждой группе около 20 ребят. В проект они попали неслучайно — в основном это воспитанники Центров поддержки семьи и детства Москвы. По словам директора центра занятости «Моя карьера» Департамента труда и соцзащиты населения столицы Ирины Швец, благодаря этому проекту ребята получают важнейшие знания и умения, которые помогут им грамотно действовать в самых различных ситуациях.

— Они не только узнают, как нужно себя вести при пожаре, как оказать первую помощь товарищу, если он попал в беду, но и получат навыки коммуникации, командной работы, взаимодействия, — отметила она.

А еще подростки научатся правильно оценивать жизненные ситуации, с которыми они могут столкнуться. Например, стоит ли играть с огнем или залезать в заброшенное здание. Инструкторы рассказывают им обо всех опасностях экстремальных увлечений.

— Опытные инструкторы обучают детей основам спасательного дела, в том числе пожарной безопасности, высотной подготовке и оказанию первой помощи. После теоретических занятий у всех ребят есть возможность отработать полученные знания на практике, — рассказал начальник ВЦПСФ при РТУ МИРЭА Олег Вехов.

Проект направлен и на профориентацию детей. Возможно, после обучения кто-то из ребят захочет стать настоящим спасателем. А пока они проявляют смелость и отвагу на тренировочных полигонах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Москвы:

— Наш департамент совместно с Департаментом труда и социальной защиты города Москвы в данном проекте знакомит ребят с работой пожарных, спасателей и диспетчеров, принимающих экстренные вызовы от населения. В течение месяца наши сотрудники научат, как правильно действовать в сложных ситуациях и оказать помощь окружающим. В современном мире знание правил пожарной безопасности необходимо каждому человеку. Помимо знаний наши занятия и общение с ребятами несут воспитательный заряд, направленный на профессиональную ориентацию молодежи и готовность помогать людям. Может быть, через несколько лет эти мальчишки и девчонки придут работать к нам. Надеюсь, что этот проект привлечет внимание к вопросам безопасности и поможет в выборе профессии.

Евгений Козеев, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей:

— Сегодня человек, видя нестандартную ситуацию, может пройти мимо. Причин много, и одна из них — незнание того, как ты можешь помочь. Мы хотим, чтобы ребята в рамках этого проекта не только научились, но и смогли при необходимости оказать помощь друзьям, семье, сверстникам и просто не прошли мимо. Мы хотим воспитать настоящих патриотов, защитников, помощников спасателей.

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