Спасатели и огнеборцы проверят свои силы и выступят в новой дисциплине

В субботу, 10 августа, состоится финал Открытого чемпионата Москвы по боевому развертыванию и XII Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Состязания пройдут в Крылатском олимпийском спортивном центре. Посмотреть зрелищные соревнования приглашают всех жителей столицы.

— Участники будут состязаться в нескольких дисциплинах: на скорость надевать боевую одежду пожарного, прокладывать магистральные рукавные линии, подниматься по пожарным лестницам, — рассказал начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Москве Юрий Жуковский.

На прошлогодних соревнованиях были установлены свои рекорды скорости. Так, всего за 1 минуту 19 секунд команда столичного Пожарно-спасательного центра полностью облачилась, проложила рукава, поднялась по башне на 4-й этаж по ручной пожарной лестнице, подала ручной ствол и попала жидкостью в мишень.

Также сотрудники ведомства МЧС покажут так называемое пожарно-спасательное многоборье — новую дисциплину, набирающую популярность по всему миру. Это кроссфит с гирями, покрышками от колеса трактора «Беларус» и перетаскиванием автомобиля за канат, который дополнен профессиональными упражнениями.

С каждым годом растет количество участников соревнований: в 2015 году команд было 9, а в этом году уже 18. Среди них — команда спасателей Южного административного округа Москвы, команда Департамента ГО ЧС, кадеты технического пожарно-спасательного колледжа, ребята частной пожарной охраны, команда Московского нефтеперерабатывающего завода, Министерства обороны РФ, МВД, Росгвардии, ГРУ, команды Твери, Брянска, Костромы.

На водной акватории будут соревноваться спасатели на гидроциклах и катерах.

Зрителей ждет выставка пожарной техники, показательные выступления по вейкборду и вейксерфу. Гостей мероприятия ждут 11 полевых кухонь, которые тоже будут соревноваться, кто лучше накормит горожан.

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