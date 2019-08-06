Каждый день новый шедевр: музей имени Бахрушина отпразднует юбилей необычным проектом

6 августа в Музее имени Бахрушина стартовал необычный культурный проект. На протяжении 125 дней гости учреждения смогут увидеть 125 шедевров из фондохранилища музея — по одному в день.

Первым экспонатом из коллекции, который показали посетителям музея Бахрушина, стал предмет из дореволюционного собрания — эскиз декорации художника Александра Головина к опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

— В этом году исполняется 125 лет музею. Для нас это юбилей, и мы решили показать предметы и ценности, дорогие нам раритеты, — поделилась заместитель генерального директора, главный хранитель Музея им. А. А. Бахрушина Ксения Лапина. — Решили растянуть проект, потому что нам показалось, что это достаточно интересный формат: один день — один предмет, чтобы все внимание было привлечено именно к нему, чтобы подать его как шедевр, сконцентрировать на нем все внимание, чтобы зритель имел возможность его рассмотреть не в совокупности выставки и других экспонатов, а чтобы все внимание было приковано к нему. На сегодняшний день в фонд музея входит полтора миллиона предметов, а в течение года он пополняется еще на десять тысяч. Во время выставок удается показать малую толику экспонатов, и большая часть не всегда выставляется для посетителей.

— Мы решили показать именно ценные и важные предметы, которые относятся к изначальной коллекции Алексея Александровича. Ведь когда он только начинал собирать ее, Бахрушин не думал о том, что это станет делом его жизни, его увлечением и страстью, — отметила главный хранитель музея. — Он собирал предметы, которые его современниками не возводились в ранг шедевров или художественно ценных. Лишь с прошествием времени мы поняли, какое важное значение они для нас имеют.

По словам Лапиной, сейчас прорабатывается программа мероприятий, которые проведут в рамках проекта. Планируется представить предметы и современных театральных деятелей, которых также задумано пригласить в музей.

Среди экспонатов будет и коллекция балетных туфелек. С ее помощью можно проследить эволюцию балета и узнать историю их владельцев. Также покажут уникальную коллекцию зрительных трубочек, биноклей и лорнетов, над которыми иронизировали современники Бахрушина.

— Мне кажется, что проект «125 шедевров Бахрушинского музея» будет очень интересным для посетителей. Многие предметы будут демонстрироваться не в первый раз, но мы их достаточно редко показываем, — заключила Ксения Лапина. — Это замечательная возможность показать именно не тематическую подборку, а интересные предметы с большой историей, о которых некоторые могут и не знать. Например, гости смогут узнать, как выглядел кошелек балерины Матильды Кшесинской.

Посмотреть на необычные экспонаты в рамках проекта музея Бахрушина можно ежедневно до 28 декабря, кроме понедельника, с 11 до 20 часов.

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