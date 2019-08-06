Участники «Московского долголетия» танцуют зумбу и слушают романсы на стихи Есенина

6 августа участники программы «Московское долголетие» провели встречу в литературной гостиной «Живое слово». Ее тематика — творчество и жизнь поэта Сергея Есенина.

Сначала участники посмотрели документальный фильм о творчестве поэта, а также — о его жизни. Затем послушали выступление артистов, которые исполнили романсы, написанные когдато поэтом. Среди них, конечно же, «Отговорила роща золотая…» и «Не жалею, не зову, не плачу…». А также — песня, которая уже по праву считается народной, «Клен ты мой, опавший...». Кто стал автором этой песни на стихи Сергея Есенина — неизвестно. А сама встреча прошла в теплой камерной атмосфере. Участники «Московского долголетия» договорились и дальше встречаться, чтобы узнать побольше о творчестве любимых поэтов.

— По 11 августа в рамках программы «Московское долголетие» пройдут и другие творческие вечера, концерты, а также спортивно-развлекательные мероприятия ко Дню физкультурника, — говорится в сообщении официального сайта мэра Москвы.

Так, например, 7 августа в Перовском парке участники программы встретятся на празднике «Урожай успехов «Московского долголетия». Всех желающих приглашают на мастер-класс по по зумбе.

А еще — обещают провести самую честную лотерею. А 8 августа в Доме культуры «Курьяново» состоится концерт коллектива «Трио», где на одной сцене с музыкантами выступят вокалисты программы «Московское долголетие», занимающиеся в театральных студиях.

Кроме того, 9 августа в полдень на спортивном празднике, который пройдет в Чертанове Северном, ко Дню физкультурника анонсируют проведение соревнований и конкурсов. Преподаватели «Московского долголетия» проведут занятия по гимнастике, йоге и цигуну. В этот же день в Чертанове Центральном пройдет «Здоровая пятница». Гостей приглашают на мастер-классы по гимнастике и спортивным танцам. Начало занятий в 9 утра.

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